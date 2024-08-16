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рф просуватиме антиукраїнських політиків перед виборами в США – Politico

16 серпня 2024, 14:07
рф просуватиме антиукраїнських політиків перед виборами в США – Politico
Фото: Reuters
Зазначається, що відколи росія вторглася в Україну понад два роки тому, москва бомбардувала глобальні соціальні мережі, щоб підірвати підтримку Києва Заходом.
Онлайн-кампанії впливу, пов’язані з росією, сприятимуть опозиції західних політиків до постійної підтримки України напередодні майбутніх виборів у Сполучених Штатах.
 
Про це пише Politico з посиланням на звіт, опублікований Meta.
 
Зазначається, що відколи росія вторглася в Україну понад два роки тому, москва бомбардувала глобальні соціальні мережі, щоб підірвати підтримку Києва Заходом. Це також спровокувало виступи законодавців від Франції до Канади, які стверджують, що десятки мільярдів доларів, наданих Україні, краще було б витратити вдома.
 
"Напередодні листопадових президентських виборів у США, коли кандидат у віце-президенти від Республіканської партії Джей Ді Венс та інші провідні законодавці від Республіканської партії відкрито заперечували фінансову підтримку України з боку Вашингтона, що російські операції впливу, ймовірно, використовуватимуть ці внутрішні повідомлення для своєї політичної вигод", - йдеться у звіті.
 
При цьому зазначається, що між американськими політиками та російськими діячами немає жодних зв’язків, які прагнуть використовувати коментарі законодавців для розпалювання розбіжностей напередодні голосування в листопаді.
 
"Ми повинні очікувати спроб росії націлитися на дебати, пов’язані з виборами, особливо коли вони торкаються підтримки України. Тенденція більше стосується теми, а саме протидії підтримці України, ніж якоїсь окремої партії", - зазначив директор з політики безпеки Meta Девід Агранович.
 
Автори вказують, що за останнє десятиліття кремль дедалі витонченіше націлився на західну аудиторію за допомогою цифрових втручань, хоча загальний вплив цього на те, як люди голосують, залишається незрозумілим.
 
"Оскільки технологічні компанії, політики та групи громадянського суспільства стають більш успішними в проведенні таких кампаній, російські групи — лише деякі з них офіційно приписуються російській державі — змінили тактику просування повідомлень, створених вітчизняними політиками та впливовими особами. Раніше вони самі намагалися створювати суперечливі пости в соціальних мережах", - пише видання.

 

вибориКремльвійна в Україніросія окупанти

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