рф просуватиме антиукраїнських політиків перед виборами в США – Politico

Зазначається, що відколи росія вторглася в Україну понад два роки тому, москва бомбардувала глобальні соціальні мережі, щоб підірвати підтримку Києва Заходом.

Онлайн-кампанії впливу, пов’язані з росією, сприятимуть опозиції західних політиків до постійної підтримки України напередодні майбутніх виборів у Сполучених Штатах.

Про це пише Politico з посиланням на звіт, опублікований Meta.

Зазначається, що відколи росія вторглася в Україну понад два роки тому, москва бомбардувала глобальні соціальні мережі, щоб підірвати підтримку Києва Заходом. Це також спровокувало виступи законодавців від Франції до Канади, які стверджують, що десятки мільярдів доларів, наданих Україні, краще було б витратити вдома.

"Напередодні листопадових президентських виборів у США, коли кандидат у віце-президенти від Республіканської партії Джей Ді Венс та інші провідні законодавці від Республіканської партії відкрито заперечували фінансову підтримку України з боку Вашингтона, що російські операції впливу, ймовірно, використовуватимуть ці внутрішні повідомлення для своєї політичної вигод", - йдеться у звіті.