рф утримує в Оленівській колонії 150 українців

російські загарбники наразі утримують в колонії окупованої Оленівки Донецької області 150 українців. Серед них є військові та цивільні.

Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку...За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові", - розповів Лубінець.

Зазначимо, нещодавно Україна повернула з російського полону 60 військових, серед них були ті, яких утримували в колонії в Оленівці.