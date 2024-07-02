рф з 1 липня взяла на себе головування в Радбезі ООН і використає це для проєкції влади – ISW

Головування в організації кожного місяця беруть на себе по черзі 15 її членів.

росія взяла на себе одномісячне головування в Раді безпеки ООН і, ймовірно, використовуватиме це для проєкції влади в міжнародній системі, "як це було історично".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на черговий звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW зазначають, що попереднє головування в Раді безпеки ООН - у квітні 2023 року - росія використала для розвитку кількох наративів щодо бажаного впливу в міжнародній системі. Аналітики також говорили, що росія використовує своє право вето як основу для проєкції влади.