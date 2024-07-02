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рф з 1 липня взяла на себе головування в Радбезі ООН і використає це для проєкції влади – ISW

02 липня 2024, 10:35
рф з 1 липня взяла на себе головування в Радбезі ООН і використає це для проєкції влади – ISW
Головування в організації кожного місяця беруть на себе по черзі 15 її членів.
росія взяла на себе одномісячне головування в Раді безпеки ООН і, ймовірно, використовуватиме це для проєкції влади в міжнародній системі, "як це було історично".
 
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на черговий звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
 
В ISW зазначають, що попереднє головування в Раді безпеки ООН - у квітні 2023 року - росія використала для розвитку кількох наративів щодо бажаного впливу в міжнародній системі. Аналітики також говорили, що росія використовує своє право вето як основу для проєкції влади.
 
"Кілька високопоставлених російських посадовців нещодавно розпочали інформаційні операції, спрямовані на те, щоб відвести відповідальність за добре задокументовані порушення росією міжнародного права, вчинені в Україні, ймовірно, готуючи умови для майбутнього головування в Радбезі ООН", – йдеться у звіті.
 
Як відомо, головування у Радбезі кожного місяця беруть на себе по черзі 15 його членів. У МЗС росії вже заявили, що міністр закордонних справ Сергій Лавров головуватиме на дебатах РБ ООН 16 і 17 липня.

 

ООНРадбез ООНвійна в Україніросія окупанти

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