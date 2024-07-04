Литва і Україна узгодили створення спільної робочої групи з контрмобільності

Як повідомили в Міністерстві оборони, генерал-майор Герега поділився досвідом України щодо встановлення фізичних та інших бар'єрів.

Литва і Україна домовилися про створення спільної робочої групи військових експертів країн для того, щоб перейняти досвід України у сфері контрмобільності.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Литви.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зустрівся в середу з командувачем Сил підтримки Збройних сил України генерал-майором Дмитром Герегою. За словами міністра, метою робочої групи буде застосування досвіду в плані контрмобільності, що готується, "щоб заздалегідь підготуватися до можливої агресії противника".

Як повідомили в Міністерстві оборони, генерал-майор Герега поділився досвідом України щодо встановлення фізичних та інших бар'єрів.

Він наголосив на необхідності бути готовим до використання на війні всіх видів боєприпасів і мін, зауважив, що під час планування укріплень важливо зберігати елемент раптовості, загородження мають бути схованими й замаскованими, щоб не дати супротивникові заздалегідь визначити своє місцезнаходження та підготуватися до їхнього подолання.

За повідомленням Міноборони, командувач Сил підтримки української армії також поділився важливою інформацією про прикордонні укріплення, мости та іншу критичну інфраструктуру, яка здатна зупинити танки або іншу важку техніку.

"Природні перешкоди, такі як болота, струмки, ділянки з греблями, ліси, також є ефективними заходами протидії мобільності в разі війни, ускладнюючи пересування противника", – йдеться в повідомленні.

За словами Кащюнаса, контракти на закупівлю обладнання для запобігання мобільності було підписано наприкінці червня, а влітку обладнання поставлять у 28 парків контрмобмільності, запланованих у різних частинах Литви.

На кордоні з Росією та Білоруссю планується встановити постійні укріплення контрмобільності, щоб зупинити можливе пересування ворожих сил. Це планують зробити наприкінці літа.

Генерал-майор Герега візьме участь у п'ятому засіданні очолюваної Литвою та Ісландією Коаліції з розмінування у Вільнюсі.

За повідомленням міністерства, мета зустрічі – оновити інформацію про підтримку, що надається Україні – навчання та обладнання. Зустріч коаліції з розмінування познайомить її учасників із Центральним агентством управління проєктами, яке здійснює закупівлі в рамках коаліції, а також спрогнозує подальші кроки в діяльності коаліції.