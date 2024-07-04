Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Литва і Україна узгодили створення спільної робочої групи з контрмобільності

04 липня 2024, 12:33
Литва і Україна узгодили створення спільної робочої групи з контрмобільності
Фото: з вільного доступу
Як повідомили в Міністерстві оборони, генерал-майор Герега поділився досвідом України щодо встановлення фізичних та інших бар'єрів.

Литва і Україна домовилися про створення спільної робочої групи військових експертів країн для того, щоб перейняти досвід України у сфері контрмобільності.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Литви.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зустрівся в середу з командувачем Сил підтримки Збройних сил України генерал-майором Дмитром Герегою. За словами міністра, метою робочої групи буде застосування досвіду в плані контрмобільності, що готується, "щоб заздалегідь підготуватися до можливої агресії противника".

Як повідомили в Міністерстві оборони, генерал-майор Герега поділився досвідом України щодо встановлення фізичних та інших бар'єрів.

Він наголосив на необхідності бути готовим до використання на війні всіх видів боєприпасів і мін, зауважив, що під час планування укріплень важливо зберігати елемент раптовості, загородження мають бути схованими й замаскованими, щоб не дати супротивникові заздалегідь визначити своє місцезнаходження та підготуватися до їхнього подолання.

За повідомленням Міноборони, командувач Сил підтримки української армії також поділився важливою інформацією про прикордонні укріплення, мости та іншу критичну інфраструктуру, яка здатна зупинити танки або іншу важку техніку.

"Природні перешкоди, такі як болота, струмки, ділянки з греблями, ліси, також є ефективними заходами протидії мобільності в разі війни, ускладнюючи пересування противника", – йдеться в повідомленні.

За словами Кащюнаса, контракти на закупівлю обладнання для запобігання мобільності було підписано наприкінці червня, а влітку обладнання поставлять у 28 парків контрмобмільності, запланованих у різних частинах Литви.

На кордоні з Росією та Білоруссю планується встановити постійні укріплення контрмобільності, щоб зупинити можливе пересування ворожих сил. Це планують зробити наприкінці літа.

Генерал-майор Герега візьме участь у п'ятому засіданні очолюваної Литвою та Ісландією Коаліції з розмінування у Вільнюсі.

За повідомленням міністерства, мета зустрічі – оновити інформацію про підтримку, що надається Україні – навчання та обладнання. Зустріч коаліції з розмінування познайомить її учасників із Центральним агентством управління проєктами, яке здійснює закупівлі в рамках коаліції, а також спрогнозує подальші кроки в діяльності коаліції.

Литваоборонавійна в Україні

Останні матеріали

Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 липня 2024, 11:02
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Політика
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Переклад iPress – 04 липня 2024, 08:46
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Політика
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 03 липня 2024, 08:35
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Політика
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Переклад iPress – 02 липня 2024, 15:00
На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл
Політика
На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2024, 11:40
Запитання та відповіді. Знищення російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволяє Україні наносити удари планерними і керованими бомбами – Том Купер
Cуспільство
Запитання та відповіді. Знищення російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволяє Україні наносити удари планерними і керованими бомбами – Том Купер
Переклад iPress – 02 липня 2024, 01:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється