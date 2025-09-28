Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
рф запустила по Україні майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет

28 вересня 2025, 12:16
рф запустила по Україні майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет
Фото: з вільного доступу
Російська атака на Україну тривала понад 12 годин
У ніч на 28 вересня російські окупанти атакували Україну, застосувавши 500 ударних БпЛА та 40 ракет, зокрема — "Кинджалів".
 
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
 
"Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст – майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "шахеди", — ідеться у повідомленні.
 
Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина. 
 
Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. 
 
"Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти", — додає президент.
 
Під обстрілом рф опинилися підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Всі необхідні служби працюють на місцях.
 
"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки", — наголошує Зеленський.

 

