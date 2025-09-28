рф запустила по Україні майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет

У ніч на 28 вересня російські окупанти атакували Україну, застосувавши 500 ударних БпЛА та 40 ракет, зокрема — "Кинджалів".

"Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст – майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "шахеди", — ідеться у повідомленні.

Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина.

Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка.

"Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти", — додає президент.

Під обстрілом рф опинилися підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Всі необхідні служби працюють на місцях.