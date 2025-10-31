Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рішення Трампа відновити ядерні випробування повертає часи "холодної війни"

31 жовтня 2025, 21:33
Рішення Трампа відновити ядерні випробування повертає часи
Фото: з вільного доступу
Трамп повідомив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону негайно розпочати випробування американських ядерних боєприпасів — уперше за понад три десятиліття. За його словами, це необхідно для того, щоб зрівняти рівень активності Сполучених Штатів із Китаєм і росією.
 
Про це пише The Hill.
 
"Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна", - нагадало видання слова Трампа, які він написав на платформі Truth Social.
 
Він додав, що не хотів ухвалювати такого рішення, однак, за його словами, "не мав вибору":
 
"Через величезну руйнівну силу цієї зброї я ненавиджу це робити, але іншого виходу немає! росія — на другому місці, а Китай поки що далеко позаду, проте за п’ять років може нас наздогнати".
 
Як пише видання, заява Трампа пролунала на тлі повідомлень про те, що росія минулого тижня успішно випробувала нову крилату ракету з ядерним потенціалом. Цей крок "викликав міжнародну стурбованість і осуд із боку Трампа".
 
Автори додали, що ядерне суперництво між США та Росією було однією з ключових ознак холодної війни XX століття, коли напруженість постійно зростала.
 
У статті нагадали, що останнє випробування ядерної зброї з детонацією вибухового заряду у США відбулося у вересні 1992 року й мало назву Divider. Воно пройшло на випробувальному полігоні за 100 кілометрів від Лас-Вегаса — нині відомому як Nevada National Security Site.
 
Після розпаду Радянського Союзу, американці припинили випробування й у 1996 році підписали Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
 
Радянський Союз припинив власні ядерні випробування у 1990 році. І після цього за офіційними даними росія їх не проводила. Водночас, упродовж останніх років неодноразово лунали звинувачення, що москва здійснювала таємні випробування малопотужних ядерних зарядів. Один із колишніх високопосадовців США заявляв, що такі тести, ймовірно, відбувалися ще під час першої каденції Трампа.
