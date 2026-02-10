Рішення Європарламенту про кредит Україні у €90 млрд відкладено на завтра

Голосування планували провести 24 лютого, але рішення прискорили, щоб гарантувати фінансування України та запобігти дефіциту коштів вже у квітні.

Голова Європарламенту Роберта Мецола повідомила, що голосування за надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро для фінансування військових зусиль відбудеться у середу, 11 лютого.

Як зазначає Politico, спочатку голосування планувалося на спеціальному пленарному засіданні 24 лютого, присвяченому четвертій річниці повномасштабного вторгнення росії. Його перенесли на більш ранню дату, щоб прискорити процес залучення коштів.

"Між політичними групами є домовленість", – заявила речниця Європарламенту Дельфін Колар.

Європейська народна партія, лівоцентристські Соціалісти і демократи та ліберальна Renew Europe погодилися прискорити голосування. Підтримка цих трьох груп забезпечує більшість для ухвалення рішення і дозволяє Єврокомісії залучати кошти на міжнародному ринку запозичень під гарантії довгострокового бюджету ЄС.

Без цієї позики Україна ризикувала залишитися без фінансування вже у квітні, що могло б серйозно вплинути на її обороноздатність на тлі мирних переговорів за посередництва США.