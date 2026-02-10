Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рішення Європарламенту про кредит Україні у €90 млрд відкладено на завтра

10 лютого 2026, 12:26
Рішення Європарламенту про кредит Україні у €90 млрд відкладено на завтра
Фото: reuters.com
Голосування планували провести 24 лютого, але рішення прискорили, щоб гарантувати фінансування України та запобігти дефіциту коштів вже у квітні.

Голова Європарламенту Роберта Мецола повідомила, що голосування за надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро для фінансування військових зусиль відбудеться у середу, 11 лютого.

Як зазначає Politico, спочатку голосування планувалося на спеціальному пленарному засіданні 24 лютого, присвяченому четвертій річниці повномасштабного вторгнення росії. Його перенесли на більш ранню дату, щоб прискорити процес залучення коштів.

"Між політичними групами є домовленість", – заявила речниця Європарламенту Дельфін Колар. 

Європейська народна партія, лівоцентристські Соціалісти і демократи та ліберальна Renew Europe погодилися прискорити голосування. Підтримка цих трьох груп забезпечує більшість для ухвалення рішення і дозволяє Єврокомісії залучати кошти на міжнародному ринку запозичень під гарантії довгострокового бюджету ЄС.

Без цієї позики Україна ризикувала залишитися без фінансування вже у квітні, що могло б серйозно вплинути на її обороноздатність на тлі мирних переговорів за посередництва США.

 

кредитЄвропарламентЄвросоюз

Останні матеріали

План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється