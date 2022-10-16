Робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.
"Сторони-учасники "Ініціативи" – ООН, Туреччина та Україна, висловили готовність продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації. На даний момент немає жодних сумнівів, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада", – зазначив міністр.
З моменту старту і до сьогодні вже експортовано понад 7,7 млн тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду.
Додамо, що Олександр Кубраков був підписантом ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", термін дії якої розрахований до 22 листопада 2022 року.
Раніше повідомлялось, що Глава МЗС Німеччини назвала зброю, яка для України є важливішою за танки.
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