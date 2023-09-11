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ПОЛІТИКА

росія 24 серпня намагалась атакувати цивільне вантажне судно в порту Чорного моря – Сунак

11 вересня 2023, 20:34
росія 24 серпня намагалась атакувати цивільне вантажне судно в порту Чорного моря – Сунак

Велика Британія звинуватила росію в атаці на цивільне вантажне судно в порту Чорного моря 24 серпня.

Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, цитує Reuters.

Дві ракети "Калібр", які росія запустила з Чорного моря, цілились у вантажне судно, що стояло в порту під ліберійським прапором, однак їх успішно збила ППО.

"Завдяки розсекреченим розвідувальним даним ми знаємо, що 24 серпня російські військові атакували цивільне вантажне судно в Чорному морі кількома ракетами", — заявив Сунак.

Увечері 24 серпня на Одещині лунали вибухи, командування Повітряних сил повідомляло про роботу ППО, а пізніше — про два збитих "Калібри", дві збиті ракети Х-59 і ударний дрон. Про те, що під атакою опинилось цивільне судно, не повідомляли.

10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до виходу, то судно допустять до маршруту. З 18 серпня з Одеської області відпливли чотири вантажних судна.

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