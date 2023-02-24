росія – "великий народ", вона не зникне після поразки в Україні – Боррель
Високий представник ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель переконаний, програвши у війні, росія не зникне.
Таку думку він висловив в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"росія не зникне. росія – великий народ. Ми нічого не маємо проти росіян. Вони також страждають від цієї війни. Вони страждають. Вони втрачають життя. І вони втрачають економічні можливості. Вони втрачають добробут. І росія залишиться після закінчення війни", – сказав Боррель.
"Отже, ми повинні почати думати над тим, як можна відновити мир та безпеку в Європі. І це має колись статися. Чим скоріше, тим краще. І ми маємо подумати, як. А росія... Хто представлятиме росію після війни? Хто знає?" – додав він.
Топ-дипломат ЄС відмовився прогнозувати, коли саме в рф зміниться політичний режим, та наголосив, що наразі пріоритетом для нього є збереження єдності блоку й пошук шляхів, як завершити війну "з дотриманням територіальної цілісності і суверенітету країни, яка зазнала вторгнення без будь-якої виправданої причини".
"А далі побачимо. Як я вже сказав, ми повинні тримати двері відчиненими для будь-якого мирного процесу, який буде відповідати цим принципам", – підсумував Боррель.