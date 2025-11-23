Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія атакувала Україну майже сотнею дронів: є поранені

23 листопада 2025, 10:37
росія атакувала Україну майже сотнею дронів: є поранені
t.me/dnipropetrovskaODA
27 дронів влучили в 12 місцях.

У ніч проти 23 листопада росія запустила по Україні 98 ударних безпілотників. З них близько 60 — Shahed. Наслідки фіксують у низці регіонів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 69 російських БпЛА на півночі, півдні та сході України. Проте 27 дронів влучили в 12 місцях.

На Дніпропетровщині окупанти атакували місто Дніпро, Синельниківський, Нікопольський і Павлоградський райони. У Дніпрі дрони влучили у багатоповерхівку і прибудову до приватного будинку. Постраждали 15 людей, серед яких 11-річна дівчинка. Трьох з них госпіталізували.

У Васильківській і Зайцівській громадах Синельниківщини поранені двоє людей. У Нікополі постраждали 41-річна жінка і двоє хлопців 14 і 16 років. У Павлоградському районі окупанти вдарили по інфраструктурі.

У Запоріжжі поранені шестеро місцевих жителів. Напередодні ввечері ворог завдав удару по житловому кварталу. Пошкоджені дві багатоповерхівки.

На Одещині через падіння уламків пошкоджені енергетична і транспортна інфраструктура, а також приватні будинки.

За інформацією Одеської обласної прокуратури, в Одесі росіяни пошкодили колишню промислову будівлю. В області зазнали пошкоджень щонайменше п'ять приватних житлових будинків. У них вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. На щастя, обійшлося без жертв та поранених. 

російські ударні безпілотники типу "Герань" атакували також Чернігівську область. У місті Корюківка росіяни двічі вдарили по будівлі Центру дитячої та юнацької творчості. На місці удару спалахнула пожежа, зазначив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Рятувальникам вдалося загасити пожежу. Багатоповерхівки, які були розташовані поруч, зазнали пошкоджень. 

У Чернігові дрон-камікадзе атакував дачний масив. Пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, обійшлося без жертв та поранених. 

