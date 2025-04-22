росія атакувала Запоріжжя та Харків: є загиблі та десятки постраждалих, серед них діти

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

У вівторок, 22 квітня, російські війська завдали ударів по українських містах Запоріжжя та Харкову, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина, а кількість постраждалих сягнула щонайменше 31 особи, серед яких діти.

У Запоріжжі російська армія застосувала керовані авіаційні бомби. Один зі снарядів влучив по об'єкту інфраструктури, інший — у житловий район. За попередніми даними, одна людина загинула, щонайменше 24 поранені, серед них четверо дітей віком від 3 до 16 років. Усі вони госпіталізовані, стан дітей медики оцінюють як середньої тяжкості.

"Серед поранених троє дітей. Всі вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості", - повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Харкові армія рф вдень завдала ударів дронами-камікадзе типу "Шахед". Вже зафіксовано 12 прильотів по різних районах міста, включно з Салтівським, Шевченківським та Київським. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 7 осіб, серед них троє травмовані внаслідок займання автомобіля після влучання дрона.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, атака триває, в місті зафіксовано пожежі та нові вибухи. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов додав, що удари пошкодили цивільну інфраструктуру.

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості жертв уточнюється.