росія безпідставно обмежила в'їзд 30 японцям

Попереднє подібне рішення москва приймала у березні цього року.

Японія назвала "абсолютно неприйнятним" рішення росії заборонити в’їзд ще 30 своїм громадянам після введення санкцій проти москви.

Міністерство закордонних справ росії у вівторок, 11 листопада, оголосило про безстрокову заборону на в’їзд ще 30 громадянам Японії. Цей крок став відповіддю москви на санкції Японії, запроваджені через майже чотирирічну війну росії в Україні.

Серед осіб, проти яких запроваджено заборону, - речник Міністерства закордонних справ Японії Тосіхіро Кітамура, а також науковці: доцент Токійського університету Ю Коїзуми, професор Університету Хоккайдо Акіхіро Івашіта, професор Університету Кейо Йоко Хіросе та запрошений професор Такушоку Кенро Нагосі.