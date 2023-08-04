росія, через нестачу кадрів, почала перевозити на окуповані території лікарів з Сирії

Так до Каховки прибули російські лікарі з однієї з лікарень Санкт-Петербурга.

росія продовжує перевозити своїх громадян на окуповані території України. Цього разу до Херсонської області приїхали лікарі із Сирії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Більшість місцевих лікарів відмовилися співпрацювати з росіянами і виїхали з окупованих територій. Через це там виник дефіцит кадрів і росія змушена завозити туди своїх громадян.

Так до Каховки прибули російські лікарі з однієї з лікарень Санкт-Петербурга. Група цих гастролерів фактично заробляє кошти, адже отримує надбавку за роботу в зонах воєнних дій, й до цього ці лікарі працювали в окупованій Сирії.

Сили оборони України з початку літа продовжують свій контрнаступ. Їхні успіхи вже фіксують на окремих ділянках фронту.