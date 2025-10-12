росія користується відволіканням уваги світу на Близький Схід – Зеленський

Лише послідовний міжнародний тиск може забезпечити безпеку як для Європи, так і для інших регіонів.

Президент Володимир Зеленський у неділю закликав міжнародну спільноту не послаблювати тиск на російську Федерацію, навіть попри концентрацію глобальної уваги на спробах встановлення миру на Близькому Сході.

Про це він написав у своїх соціальних мережах.

Зеленський наголосив, що росія продовжує ескалацію, користуючись відволіканням уваги світу на конфлікт між Ізраїлем і Хамас. За його словами, росія відкрито посилює атаки, розраховуючи на ослаблення міжнародної реакції.

"Саме тому не можна дозволяти жодного послаблення тиску. Санкції, тарифи, спільні дії проти покупців російської нафти, які фінансують цю війну, все має залишатися на столі. І саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході", - йдеться в дописі.

Глава держави також повідомив, що лише за поточний тиждень росія здійснила понад 3100 атак дронами, випустила 92 ракети та застосувала близько 1360 керованих авіабомб (КАБ) проти України.

На тлі загострення ситуації Зеленський підкреслив, що не можна допускати жодної паузи в міжнародному тиску на рф, оскільки це лише заохочує подальшу агресію.

Нагадаємо, 13 жовтня в Єгипті відбудеться міжнародний саміт, присвячений зусиллям із досягнення миру між Ізраїлем і Хамас.

Україна закликає не розділяти безпекові кризи та діяти послідовно на всіх напрямках.