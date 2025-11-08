росія наближається до захоплення Покровська, але платить величезну ціну – CNN

Російські війська, ймовірно, близькі до встановлення контролю над Покровськом Донецької області містом, яке українські сили утримували майже два роки.

Проте потенційна перемога москви дається величезною ціною і навряд чи матиме стратегічне значення, пише CNN.

За останні дні бої в Покровську різко загострилися: російські підрозділи прорвали частину української оборони та просунулися вглиб міста. Попри заяви Кремля про «оточення», у Києві наголошують, що бої тривають, а ситуація залишається критичною.

"Ситуація складна, тривають перестрілки в міських районах і обстріли з усіх видів зброї. Ми майже оточені, але ми до цього звикли", - розповів CNN один із командирів батальйону.

Боєць безпілотного підрозділу «Гострі картузи» додав, що росіяни штурмують малими групами, намагаючись прорватися попри значні втрати:

"Інтенсивність їхніх атак така, що оператори дронів просто не встигають за темпом".

Аналітики зазначають, що Покровськ уже не має великого стратегічного значення після знищення основних шляхів сполучення. Водночас для Москви місто перетворилося на символічну мету частину заявленого Путіним «визволення Донбасу».

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що для наступу на Покровськ Росія стягнула близько 170 тисяч військових, що робить цю операцію однією з наймасштабніших за останні місяці.

Українські військові визнають, що обороняти місто дедалі важче.

"Покровськ утримували дуже довго. Але сили виснажені, підкріплення не надійшло вчасно", - сказав один із бійців.

Військові побоюються, що затримка з відступом може повторити сценарії Бахмута чи Авдіївки, коли запізнілі рішення призвели до значних втрат.

"Нам доведеться прориватися через вузьке місце, і ви розумієте, якою буде ціна такого виходу з оточення", - зазначив боєць.

За даними місцевої влади, у зруйнованому Покровську залишаються близько 1200 цивільних, більшість із яких не мають змоги евакуюватися. До повномасштабного вторгнення у місті проживало близько 60 тисяч людей.