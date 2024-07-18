Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія намагається створити враження нормалізації відносин із Заходом через дипломатичні зустрічі – ISW

18 липня 2024, 10:38
росія намагається створити враження нормалізації відносин із Заходом через дипломатичні зустрічі – ISW
Сергій Лавров. Фото: ria.ru
рф намагається показати "альтернативну картину".

російські чиновники продовжують використовувати дипломатичні зустрічі з європейськими політиками, щоб створити враження нібито росія нормалізує свої відносини із Заходом, але підтримка рф із боку Заходу є досить обмеженою.

Такий висновок зробили в американському Інституті вивчення війни (ISW) після аналізу зустрічі міністра закордонних справ росії Сєргєя Лаврова з його угорським колегою Петером Сійярто в кулуарах Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

Лавров і Сійярто повторили стандартні кремлівські наративи про війну в Україні, засудили ймовірні "порушення прав людини в Україні" щодо її "національних меншин" і підтвердили, що російсько-угорські відносини продовжать розвиватися, незважаючи на "складну міжнародну ситуацію".

Сійярто продовжив зусилля Орбана представити Угорщину як можливого посередника між росією та Україною і заявив після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І, що Угорщина виступає за збереження відкритих каналів зв'язку з росією з метою "врегулювання конфлікту в Україні".

ЛавровПетер Сійяртовійна в Україніросія загроза

Останні матеріали

Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Політика
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Переклад iPress – 16 липня 2024, 13:10
росія зловтішається зі стрілянини:
Політика
росія зловтішається зі стрілянини: "Трамп тримає в руках яйця Байдена" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:54
Синдром Мобуту. Як пробиваються
Технології
Синдром Мобуту. Як пробиваються "повітряні коридори" – Том Купер
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:21
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Політика
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Переклад iPress – 15 липня 2024, 16:18
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Політика
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Переклад iPress – 15 липня 2024, 10:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється