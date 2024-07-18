росія намагається створити враження нормалізації відносин із Заходом через дипломатичні зустрічі – ISW

рф намагається показати "альтернативну картину".

російські чиновники продовжують використовувати дипломатичні зустрічі з європейськими політиками, щоб створити враження нібито росія нормалізує свої відносини із Заходом, але підтримка рф із боку Заходу є досить обмеженою.

Такий висновок зробили в американському Інституті вивчення війни (ISW) після аналізу зустрічі міністра закордонних справ росії Сєргєя Лаврова з його угорським колегою Петером Сійярто в кулуарах Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

Лавров і Сійярто повторили стандартні кремлівські наративи про війну в Україні, засудили ймовірні "порушення прав людини в Україні" щодо її "національних меншин" і підтвердили, що російсько-угорські відносини продовжать розвиватися, незважаючи на "складну міжнародну ситуацію".

Сійярто продовжив зусилля Орбана представити Угорщину як можливого посередника між росією та Україною і заявив після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І, що Угорщина виступає за збереження відкритих каналів зв'язку з росією з метою "врегулювання конфлікту в Україні".