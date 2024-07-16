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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Угорщини зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку: обговорили Україну і спільні проєкти

16 липня 2024, 21:22
Глава МЗС Угорщини зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку: обговорили Україну і спільні проєкти
Фото: ТАСС
В МЗС рф також додали, що, "незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку", взаємодія Угорщини і росії продовжує "поступально розвиватися".

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у Нью-Йорку зустрівся з міністром закордонних справ росії Сергеєм Лавровим.

Про зустріч повідомила пресслужба МЗС росії.

У російському відомстві заявили, що зустріч відбулася "на полях" політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку.

За словами МЗС рф, Сійярто і Лавров обговорили "перебіг реалізації домовленостей", яких господар кремля владімір путін і глава угорського уряду Віктор Орбан досягнули 5 липня в Москві. На зустрічі, за повідомленням росвідомства, глава угорської дипломатії обговорив з Лавровим Україну.

"Відбувся обмін думками з актуальних міжнародних проблем, зокрема ситуації навколо України. Підкреслено неприпустимість грубого порушення Києвом прав національних меншин, які проживають у країні", – заявили в російському міністерстві.

В МЗС рф також додали, що, "незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку", взаємодія Угорщини і росії продовжує "поступально розвиватися". 

Сійярто і Лавров підтвердили "важливість здійснення великих спільних економічних проєктів, включно зі знаковими напрямами енергетичного співробітництва".

Пісанкційний Лавров прибув до США, оскільки росія зараз головує у Раді безпеки ООН. У вівторок рф скликала у Радбезі зустріч на тему "Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку". Сійярто єдиний із міністрів держав ЄС був присутнім на зустріч.

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