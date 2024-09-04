Угорщина назвала "політичною істерією" побоювання ЄС щодо шпигунів з рф і білорусі
04 вересня 2024, 19:35
Фото: Getty Images
Як зазначили в угорському уряді, "немає ніяких юридичних і безпекових проблем, коли йдеться про національну карту".
В Угорщині назвали "політичною істерією" побоювання Європейського Союзу, що її нова схема дозволів на роботу і проживання для громадян росії й білорусі підвищує ризик шпигунства в ЄС.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на міністра Угорщини у справах Євросоюзу Яноша Боку.
За його словами, "немає ніяких юридичних і безпекових проблем, коли йдеться про національну карту".
"Однак існує явна політична істерія, яку створює більшість у Європейському парламенті й деякі країни-члени", – зазначив угорський урядовець.
Як відомо, Єврокомісія і найбільша фракція Європарламенту висловили занепокоєння після того, як Угорщина поширила систему "національної карти" для громадян двох країн на тлі війни рф проти України.
Система національних карт Угорщини, яка раніше була доступна лише для громадян України та Сербії, у липні була поширена на вісім країн, включаючи росію і білорусь.