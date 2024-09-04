Угорщина назвала "політичною істерією" побоювання ЄС щодо шпигунів з рф і білорусі

Як зазначили в угорському уряді, "немає ніяких юридичних і безпекових проблем, коли йдеться про національну карту".

В Угорщині назвали "політичною істерією" побоювання Європейського Союзу, що її нова схема дозволів на роботу і проживання для громадян росії й білорусі підвищує ризик шпигунства в ЄС.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на міністра Угорщини у справах Євросоюзу Яноша Боку.

За його словами, "немає ніяких юридичних і безпекових проблем, коли йдеться про національну карту".

"Однак існує явна політична істерія, яку створює більшість у Європейському парламенті й деякі країни-члени", – зазначив угорський урядовець.