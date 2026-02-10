Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія не атакуватиме НАТО цьогоріч – естонська розвідка

10 лютого 2026, 14:56
росія не атакуватиме НАТО цьогоріч – естонська розвідка
Фото: з вільних джерел
москва не планує військових дій проти Альянсу у 2026 році, але зосередиться на відновленні своїх збройних сил, зазначають естонські розвідники.

росія не планує військового нападу на жодну державу НАТО у 2026–2027 роках, але продовжить посилювати свої збройні сили, побоюючись переозброєння Європи. 

Про це йдеться у щорічному звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії.

Як зазначив керівник естонської розвідки Каупо Розін, нинішні європейські заходи безпеки змушують москву ретельно прораховувати свої дії стосовно країн НАТО. 

"Європа повинна інвестувати в оборону та внутрішню безпеку, щоб росія дійшла висновку: у неї немає шансів проти Альянсу", – підкреслив Розін.

За його словами, найближчими роками росія зосередиться на стримуванні переозброєння Європи. 

"російське керівництво дуже стурбоване темпами переозброєння Європи. Вони бачать, що через два-три роки європейські країни зможуть самостійно вести військові операції проти рф", – додав очільник нстонської розвідки.

Звіт також зазначає, що росія прагне активізувати співпрацю зі США, щоб домогтися зняття санкцій, але її стратегічні цілі залишаються незмінними: маргіналізація США та НАТО і перебудова європейської безпекової архітектури на власний лад.

Раніше керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини, генерал-лейтенант Геральд Функе, висловлював думку, що рф може атакувати країни НАТО протягом наступних двох-трьох років.

Ми писали, що росія може напасти на сусідів за 6 місяців після припинення вогню в Україні.

 

РосіяНАТОвійна

