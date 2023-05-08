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росія не може здійснювати узгоджену оборону на лінії фронту – ISW

08 травня 2023, 09:15
росія не може здійснювати узгоджену оборону на лінії фронту – ISW
Заяви Кадирова перекинути війська до Бахмута можуть бути шантажем російського військового командування, аби ті надалі боєприпаси для ПВК "Вагнер".

Начальник Генштабу рф Валерій Герасимов поступається вимогам командирів окремих підрозділів і саме тому є сумніви щодо спроможності росії здійснити узгоджену оборонну кампанію на лінії фронту. 

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни. 

Днями Кадиров опублікував лист, а якому просив Путіна наказати міністру оборони Сергію Шойгу і очільнику Росгвардії Віктору Золотову санкціонувати перекидання підрозділів чеченського "Ахмата" з«інших напрямків на позиції "Вагнера" в Бахмуті, йдеться в звіті. 

Виведення чеченських сил з інших ділянок фронту може становити ризик для російських оборонних ліній. На цей крок ні Путін, ні  Герасимов, ні Шойгу не хотіли йти. 

Підрозділи "Ахмата" були помічені в районі Білогорівки на лінії Сватове-Кремінна і в Запорізькій області. Тому їх відхід з цих позицій може підірвати оборонні зусилля росії перед українським контрнаступом. Аналітики інституту вважають, що Шойгу і Герасимов, які проявляють послідовну лояльність до наказів Путіна, могли вирішити виділити боєприпаси для "Вагнера" за вказівкою російського президента. 

"Очевидно, що успішні спільні зусилля Кадирова і Пригожина з шантажу свідчать про те, що Герасимов насправді не контролює всі російські війська в Україні, незважаючи на те, що він є номінальним командувачем всього театру військових дій. Герасимов, ймовірно, намагався взяти під свій контроль усі російські нерегулярні сили взимку 2023 року, але зазнав невдачі ще до того, як навесні втратив прихильність Путіна. Кадиров, ймовірно, підтримав зусилля "Вагнера" з шантажу російського військового командування, щоб відновити свою позицію у владному колі Кремля. Раніше Кадиров займав впливову позицію в близькому оточенні Путіна, поки, очевидно, не втратив прихильність, ймовірно, через те, що його сили відігравали обмежену роль в активних бойових діях в Україні восени 2022 року та взимку 2023 року. Путін принизив Кадирова під час їхньої зустрічі 13 березня, де Кадиров помітно нервував, доповідаючи про роль чеченських бойовиків в Україні. Кадиров, ймовірно, сприйняв погрози Пригожина вивести війська з Бахмута як можливість продемонструвати ефективність своїх сил на тлі нездатності Герасимова і Шойгу здобути вирішальні перемоги під час зимово-весняного наступу", йдеться в звіті ISW.

В ISW вважають, що вимушена необхідність Герасимова домовлятися з Пригожиним і Кадировим свідчить про проблеми у системі підпорядкування в російській армії, які вплинуть на її здатність чинити опір українському контрнаступу. 

"Потреба Герасимова вести переговори з підлеглими командирами і здатність цих командирів тиснути на нього свідчить про те, що проблеми в системі підпорядкування суттєво впливають на здатність російських військових проводити узгоджені операції в масштабах всього театру військових дій. Посада головнокомандувача повинна в принципі дозволяти Герасимову командувати будь-яким російським підрозділом або командиром сухопутних військ в Україні, навіть тими, хто очолює нерегулярні формування, такі як "Вагнер" і "Ахмат»". Пригожин і Кадиров, схоже, здатні приймати значною мірою незалежні рішення щодо своїх сил, однак це явище стає тим більш помітним, чим довше ці сили мають фактичний контроль над певними ділянками фронту. Ці події ставлять під сумнів здатність Росії координувати узгоджену оборонну кампанію на всьому театрі військових дій. Російське військове командування, схоже, все більше делегує відповідальність за різні ділянки фронту в Україні різним російським командирам, тоді як влада командувача всього театру військових дій продовжує зменшуватися. Зменшення здатності Герасимова контролювати своїх командирів, ймовірно, ще більше обмежить здатність російських військових проводити узгоджені операції, що охоплюють різні зони відповідальності", звітують в інституті війни.

ISWІнистут вивченна війни

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