росія не поспішає купувати в Ірану балістичні ракети: FT назвало причину

росія відклала закупівлю іранських ракет через побоювання, що Україна отримає ракети великої дальності.

росія вагається і поки не купує в Ірану балістичні ракети через побоювання, що союзники України у відповідь передадуть Києву далекобійні ракети.

Про це пише Financial Times з посиланням на оцінки західних чиновників.

Попри дефіцит у забезпеченні, росія поки утримується від покупки далекобійних балістичних ракет в Ірану, здатні літати зі швидкістю більшою, ніж швидкість звуку. В країнах НАТО вважають, що найбільшим стримуючим фактором стала погроза США забезпечити Київ ракетами ATACMS, які здатні знищувати цілі на територіях, окупованих росією, на відстані 300 кілометрів. Останнім часом Америка посилила свої попередження на тлі посилення російсько-іранської військової співпраці. Європейські ж дипломати висловили свої занепокоєння Тегерану. Посол США в НАТО Джуліанн Сміт сказала, що західні союзники вважають такі відносини між рф і Іраном "надзвичайно тривожними".

"Це ситуація, яка, вочевидь, дуже хвилює всіх нас. Це тема для обговорення в альянсі. І ми продовжимо посилати сигнали Ірану про небезпеки, пов’язані з підтримкою росії за допомогою матеріальної підтримки в її атаках і війні в Україні", - сказала Сміт.

Водночас, західні чиновники визнають, що москва може змінити свою позицію щодо іранських балістичних ракет, оскільки дефіцит власних високоточних керованих боєприпасів стає все більш гострим, а внутрішнє виробництво падає.

"росіяни в скрутному становищі. Їм потрібні ракети", - сказав неназваний європейський чиновник.

Завдяки постачанню російських технологій у 1990-х роках Іран збудував найбільші запаси балістичних ракет на Близькому Сході. В 2019 році Міноборони США описало іранську ракетну програму як "дедалі точнішу" і "розвинену". Ракети Fateh-313 і Zulfiqar мають дальність польоту 500 і 700 кілометрів відповідно. Вони б додали вагу, якщо не перевагу російським ракетним можливостям, які були виснажені.

"Були обговорення балістичних ракет. Але поки що вони нічого не зробили. Європейці сказали, що наслідки будуть дуже тяжкими. США теж провели червону лінію", - розповів директор іранського проекту в аналітичному центрі Crisis Group Алі Ваез.

Однак, військові аналітики кажуть, що публічні попередження Заходу на адресу Тегерану можуть мати обмежений вплив, зважаючи на те, що Іран під великим тиском санкцій.

"Іран - одна з небагатьох країн, готова продавати зброю росії", - сказав неназваний чиновник Міноборони США.

Нагадаємо, що супутники Kowsar і Hodhod іранського виробництва мають бути виведені на орбіту на висоту 500 км від поверхні Землі вже цього року. Надати ракету-носій може росія, яка завдяки Ірану отримує західні технології. Договір на будівництво та запуск двох супутників уже укладено та підписано.