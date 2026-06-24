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росія не зупинятиме наступ для початку переговорів з Україною – Лавров

24 червня 2026, 15:26
росія не зупинятиме наступ для початку переговорів з Україною – Лавров
Фото: ТАСС
У кремлі вкотре відкинули ідею припинення бойових дій перед початком мирних переговорів.

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що росія не погодиться зупиняти бойові дії на поточній лінії фронту як умову для початку переговорів щодо завершення війни проти України.

Про це він сказав у коментарі російським ЗМІ. 

За словами Лаврова, москва не розглядає варіант заморожування бойових дій уздовж нинішньої лінії зіткнення для подальшого переходу до переговорного процесу.

"росія не зупиниться на лінії фронту як умові для початку переговорів щодо України", – заявив глава російського МЗС.

Таким чином у кремлі вкотре дали зрозуміти, що не готові до припинення вогню за нинішніх умов та продовжують наполягати на власному баченні врегулювання війни.

Також кремль назвав умову для участі Європи у мирних переговорах.

 

РосіявійнаУкраїна

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