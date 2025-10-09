Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія перебила лінії електропостачання до ЗАЕС з обох боків – Зеленський

09 жовтня 2025, 12:51
росія перебила лінії електропостачання до ЗАЕС з обох боків – Зеленський
Фото: УНН
Наразі атомна станція працює на дизельному живленні.

Війська рф перебили лінії електропостачання до Запорізької атомної електростанції з обох боків – як з підконтрольної Україні території, так і з тимчасово окупованого Енергодара. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

"Наразі надходить багато запитів до Гроссі, Макрона, Віткофф також передавав сигнали нашим. Усі питають: яка ситуація на Запорізькій АЕС, чи є загроза вибуху? Станція ще ніколи не залишалась так надовго без електропостачання й не працювала стільки часу лише на дизель-генераторах", – зазначив Зеленський.

За його словами, саме російські окупанти пошкодили лінії електропередач під час захоплення станції. Україна неодноразово здійснювала ремонт ліній зі свого боку, проте російські війська цілеспрямовано обстрілювали ремонтні бригади.

"Ми неодноразово відновлювали електролінії, але наші ремонтники потрапляли під обстріли. Люди гинули", – додав президент.

ЗАЕС, яка є найбільшою атомною електростанцією в Європі, перебуває під контролем російських військ із березня 2022 року. Постійні порушення ліній електропередач ставлять під загрозу безпечну роботу станції та можуть призвести до масштабної ядерної катастрофи.

Крім того, росія активізує провокації на ЗАЕС.

 

РосіяЗАЕС

