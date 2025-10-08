Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія активізує провокації на ЗАЕС

08 жовтня 2025, 13:13
росія активізує провокації на ЗАЕС
Фото: nikvesti.com
Можливі блекаути та відключення генераторів
росія перейшла до другої фази свого плану щодо Запорізької АЕС, влаштовуючи провокації та обстріли біля станції.
 
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
 
На 15 день живлення від генераторів офіційна речниця - директорка з комунікацій Запорізької АЕС від окупантів Яшина - заявила, що Україна послідовно нібито наносить удари по паливним резервуарам для резервних генераторів.
 
При цьому, жодного подібного "удару" не зафіксовано навіть моніторинговою місією МАГАТЕ. Натомість росіяни буквально сьогодні вночі знову здійснили артобстріл з території впритул до ЗАЕС.
 
За словами Андрющенка, це свідчить про перехід до фінальної стадії реінтеграції ЗАЕС. Очікується, що росіяни створять чергову провокацію з "реальною" ядерною загрозою та використають її для перемикання станції на російські енергосистеми.
 
Водночас під час блекауту на ЗАЕС тривають масові відключення електроенергії на території окупованої Запорізької області через технічні роботи на підстанціях у Мелітополі. Це також підтверджує активну фазу робіт із технічного перепідключення АЕС.

 

ЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

