росія активізує провокації на ЗАЕС

Можливі блекаути та відключення генераторів

росія перейшла до другої фази свого плану щодо Запорізької АЕС, влаштовуючи провокації та обстріли біля станції.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

На 15 день живлення від генераторів офіційна речниця - директорка з комунікацій Запорізької АЕС від окупантів Яшина - заявила, що Україна послідовно нібито наносить удари по паливним резервуарам для резервних генераторів.

При цьому, жодного подібного "удару" не зафіксовано навіть моніторинговою місією МАГАТЕ. Натомість росіяни буквально сьогодні вночі знову здійснили артобстріл з території впритул до ЗАЕС.