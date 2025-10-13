росія почала новий етап підготовки до ймовірної війни з НАТО – ISW

На кордоні Естонії помітили російських "зелених чоловічків" зі зброєю

Поява "зелених чоловічків" на кордоні між росією та Естонією свідчить про те, що кремль формує інформаційно-психологічний плацдарм для можливої майбутньої війни з НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Мееліс Саарепуу, голова Південної префектури естонської поліції та прикордонної служби повідомив, що влада закрила з міркувань безпеки ділянку дороги між Варською і Саатсе довжиною майже в кілометр, частина якої проходить через територію росії. Це сталося після того як 10 жовтня поблизу російської ділянки дороги було помічено сім озброєних військовослужбовців рф.

12 жовтня міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив, що російські війська діють "дещо більш рішуче і помітно, ніж раніше", але повідомлення про те, що ситуація на кордоні стає все більш напруженою, є перебільшеними. Цахна зазначив, що влада планує у майбутньому повністю припинити використання цієї дороги, оскільки вже існують або будуються альтернативні маршрути, що оминають територію росії.