росія почала новий етап підготовки до ймовірної війни з НАТО – ISW

13 жовтня 2025, 09:35
Фото: Reuters
На кордоні Естонії помітили російських "зелених чоловічків" зі зброєю

Поява "зелених чоловічків" на кордоні між росією та Естонією свідчить про те, що кремль формує інформаційно-психологічний плацдарм для можливої майбутньої війни з НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Мееліс Саарепуу, голова Південної префектури естонської поліції та прикордонної служби повідомив, що влада закрила з міркувань безпеки ділянку дороги між Варською і Саатсе довжиною майже в кілометр, частина якої проходить через територію росії. Це сталося після того як 10 жовтня поблизу російської ділянки дороги було помічено сім озброєних військовослужбовців рф.
 
12 жовтня міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив, що російські війська діють "дещо більш рішуче і помітно, ніж раніше", але повідомлення про те, що ситуація на кордоні стає все більш напруженою, є перебільшеними. Цахна зазначив, що влада планує у майбутньому повністю припинити використання цієї дороги, оскільки вже існують або будуються альтернативні маршрути, що оминають територію росії.
 
Повідомлення про невелику групу російських військовослужбовців, що діють поблизу естонської території, з’явилися на тлі порушення рф повітряного простору Естонії 7 і 19 вересня.
 
"ISW продовжує оцінювати, що рф нещодавно посилила свої приховані та відкриті атаки проти Європи і вступила у "Фазу нуль" – фазу створення інформаційних та психологічних умов – своєї кампанії з підготовки до можливої війни між НАТО та росією у майбутньому. Ця подія є першим випадком, коли ISW спостерігає "маленьких зелених чоловічків" (евфемізм, який кремль використовує для позначення російських військових сил у формі без розпізнавальних знаків), що діють поблизу держави НАТО в контексті кампанії "Фаза нуль", – йдеться у звіті.

 

