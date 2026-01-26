росія почала виведення військ з Сирії на тлі наступу уряду на курдів

За даними сирійських джерел, частина сил переміщується на авіабазу Хмеймім на заході країни, інші повертаються до росії.

росія почала виведення військ з аеропорту Камішлі в Сирії на тлі наступу уряду на курдські території.

Про це повідомляє Reuters.

За даними сирійських джерел, частина сил переміщується на авіабазу Хмеймім на заході країни, інші повертаються до росії.

При цьому процес виведення триває вже з минулого тижня. Протягом останніх двох днів з Камішлі до Хмейміму були перевезені військова техніка та важке озброєння.

При цьому кореспондент Reuters стверджує, що на аеропорту Камішлі ще майорять російські прапори, а на злітній смузі стоять літаки з російською символікою.

російське Міністерство оборони наразі не коментує ситуацію.

Раніше сирійські джерела повідомляли, що уряд може попросити росію залишити аеропорт після повного виходу курдських сил, бо "там немає що робити".

росія, союзник колишнього президента Башара Асада, підтримує уряд аль-Шараа, який прийшов до влади близько 14 місяців тому. Шараа минулого року заявив російському диктатору владіміру путіну, що дотримуватиметься всіх попередніх угод між Дамаском і москвою, що гарантує безпечність двох основних російських військових баз у Сирії.

Зазначимо, що у січні урядові війська президента Ахмеда аль-Шараа захопили значні території на півночі та сході Сирії, які раніше контролювали Сирійські демократичні сили (SDF), очолювані курдами. Після цих боїв крихке перемир’я між сторонами було продовжене ще на 15 днів.