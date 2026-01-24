Сирійські урядові та курдські сили домовилися продовжити перемир’я

Сирійський уряд і курдські сили в суботу домовилися продовжити режим припинення вогню.

Зазначається, що перемир’я буде продовжене "на період до одного місяця максимум", посилаючись на необхідність полегшити передачу підозрюваних членів "Ісламської держави" із Сирії до Іраку. Раніше цього тижня сторони оголосили тимчасове припинення вогню, зупинивши наступ сирійського уряду, внаслідок якого армія підійшла впритул до позицій курдських Сирійських демократичних сил (SDF). Це зняло побоювання, що наступ відновиться в суботу, і дало більше простору для дипломатії, однак не вирішило причин конфлікту.

Бої за три спірні квартали Алеппо на початку січня призвели до масштабного наступу урядових сил, у результаті якого SDF за лічені дні втратили більшість контрольованих ними територій у країні.

Перемир’я мало дати час SDF для реалізації 14-пунктного плану з урядом Сирії, який передбачає розпуск курдського збройного формування та інтеграцію його бійців до сирійської армії. Якщо SDF не виконають угоду, Дамаск відновить наступ і просуватиметься до останніх опорних пунктів SDF у Хасаке, а також до курдсько-більшості районів Камишли та Кобане.

Обидві сторони використали період перемир’я для підготовки до можливості повномасштабної війни.

Сили SDF зосередилися в курдсько-більшості районах, а їхні лідери закликали до загальної мобілізації місцевих жителів, роздаючи зброю тим, хто був готовий стати до лав оборони. Тим часом сирійські урядові солдати й танки стягувалися до лінії фронту з наміром встановити контроль Дамаска над північним сходом країни.