Сирійські урядові та курдські сили домовилися продовжити перемир’я

24 січня 2026, 17:48
Сирійські урядові та курдські сили домовилися продовжити перемир’я
Фото: з вільних джерел
Перемир’я буде продовжено на місяць.
Сирійський уряд і курдські сили в суботу домовилися продовжити режим припинення вогню.
 
Про це пише The Guardian.
 
Зазначається, що перемир’я буде продовжене "на період до одного місяця максимум", посилаючись на необхідність полегшити передачу підозрюваних членів "Ісламської держави" із Сирії до Іраку. Раніше цього тижня сторони оголосили тимчасове припинення вогню, зупинивши наступ сирійського уряду, внаслідок якого армія підійшла впритул до позицій курдських Сирійських демократичних сил (SDF). Це зняло побоювання, що наступ відновиться в суботу, і дало більше простору для дипломатії, однак не вирішило причин конфлікту.
 
Бої за три спірні квартали Алеппо на початку січня призвели до масштабного наступу урядових сил, у результаті якого SDF за лічені дні втратили більшість контрольованих ними територій у країні.
 
Перемир’я мало дати час SDF для реалізації 14-пунктного плану з урядом Сирії, який передбачає розпуск курдського збройного формування та інтеграцію його бійців до сирійської армії. Якщо SDF не виконають угоду, Дамаск відновить наступ і просуватиметься до останніх опорних пунктів SDF у Хасаке, а також до курдсько-більшості районів Камишли та Кобане.
 
Обидві сторони використали період перемир’я для підготовки до можливості повномасштабної війни.
 
Сили SDF зосередилися в курдсько-більшості районах, а їхні лідери закликали до загальної мобілізації місцевих жителів, роздаючи зброю тим, хто був готовий стати до лав оборони. Тим часом сирійські урядові солдати й танки стягувалися до лінії фронту з наміром встановити контроль Дамаска над північним сходом країни. 
Поки військові чекали на полі бою, сирійські та регіональні дипломати працювали, щоб уникнути відновлення війни. Лідер SDF Мазлум Абді вдруге поїхав до Іракського Курдистану, де зустрівся зі спецпредставником США з питань Сирії Томом Барраком, який є посередником в переговорах між SDF і Дамаском.
 
Абді також провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Сирії Асаадом аш-Шайбані, після чого було досягнуто домовленості про безпечне переведення бійців SDF з оточеної в’язниці на території, контрольованій сирійським урядом.
 
Попри продовження перемир’я, між сторонами залишаються серйозні розбіжності. Реалізація 14-пунктного плану означала б кінець автономного сирійського курдського проєкту, і курдським лідерам важко змиритися з втратами останніх двох тижнів, які суттєво зменшили їхній вплив.
 
За два тижні SDF перейшли від контролю майже третини території країни – включно з нафтовими родовищами, "житницею" Сирії та ключовою інфраструктурою – до контролю лише кількох міст. Запропонована угода фактично перетворила б курдські сили, які ще недавно заявляли про чисельність у 100 тисяч бійців, на структуру рівня муніципалітету з місцевою поліцією в кількох курдських містах на північному сході.

 

