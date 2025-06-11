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росія прагне захопити Одесу і вийти на кордони з Молдовою і Румунією – Зеленський

11 червня 2025, 21:16
росія прагне захопити Одесу і вийти на кордони з Молдовою і Румунією – Зеленський
Армія рф хоче знищити її, як знищила незліченні міста й села на окупованих територіях.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові плани кремля спрямовані на Одесу, а потім на кордони з Молдовою і Румунією.

Про це Зеленський сказав на IV саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі, передає Інтерфакс-Україна.

"І, нарешті, знову ми тут, у нашому прекрасному місті, в Одесі. Це прекрасне місто є ціллю для росії. Вона хоче знищити його, як знищила незліченні міста й села на окупованих територіях.

Російські військові плани спрямовані на цей регіон – Одесу, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Звичайно, зараз нам потрібний захист. Але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться", - заявив він. 

Зеленський також закликав учасників саміту розглядати гарантії безпеки після війни як практичну необхідність.

"Від протиповітряної оборони до кіберзагроз – нам потрібні реальні засоби стримування та швидкого реагування. Погляньмо на наші угоди, армії та інфраструктуру й зміцнімо все, що забезпечує безпеку наших країн", - зазначив глава держави. 

 
РосіяОдеса

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