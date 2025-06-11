росія прагне захопити Одесу і вийти на кордони з Молдовою і Румунією – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові плани кремля спрямовані на Одесу, а потім на кордони з Молдовою і Румунією.
Про це Зеленський сказав на IV саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі, передає Інтерфакс-Україна.
"І, нарешті, знову ми тут, у нашому прекрасному місті, в Одесі. Це прекрасне місто є ціллю для росії. Вона хоче знищити його, як знищила незліченні міста й села на окупованих територіях.
Російські військові плани спрямовані на цей регіон – Одесу, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Звичайно, зараз нам потрібний захист. Але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться", - заявив він.
Зеленський також закликав учасників саміту розглядати гарантії безпеки після війни як практичну необхідність.
"Від протиповітряної оборони до кіберзагроз – нам потрібні реальні засоби стримування та швидкого реагування. Погляньмо на наші угоди, армії та інфраструктуру й зміцнімо все, що забезпечує безпеку наших країн", - зазначив глава держави.