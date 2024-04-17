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ПОЛІТИКА

росія продовжує тактику "м'ясних" штурмів, роблячи ставку у війні на кількість солдатів – BBC

17 квітня 2024, 15:13
росія продовжує тактику
Фото: з вільного доступу
Половина найманців "Вагнера" з числа ув'язнених прожила всього декілька місяців після відправки на війну.

Журналісти ідентифікували понад 50 тисяч російських військовослужбовців, які загинули від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє BBC.

ЗМІ встановили поіменний список з 50 тисяч російських військових, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Хоча реальні дані значно більші.

російські втрати зростають, коли окупаційні війська здійснюють новий наступ. Так було навесні 2023 року під час битви за Бахмут, а також з жовтня 2023 року до весни 2024-го, коли росіяни захопили Авдіївку.

Видання зазначається, що для свого дослідження проаналізуємо могили на 70 кладовищах по всій росії. Наприклад, є супутникові зображення Богородського кладовища в Рязані, які свідчать, що з'явився цілий нове місце для поховання загиблих солдатів.

Завербовані ув'язнені відіграють велику роль у тактиці "м'ясних" штурмів на фронті. Самі російські окупанти анонімно зізнаються, що "зеків" не шкодують на фронті. Йдеться про так звані штурмові групи "Шторм-Z".

Журналістам вдалося підтвердити поіменну загибель 9 тисяч російських ув'язнених, яких відправили на передову.

За даними BBC, за часів ПВК "Вагнера" колишні в’язні виживали в середньому три місяці на фронті. Ті, кого пізніше завербувало міністерство оборони рф, жили в середньому лише два місяці. Деякі "зеки" були вбиті на передовій у перші два тижні після того, як відписали контракт.

У розвідці Британії вважають, що росія планує набрати до армії 400 тисяч контрактників у 2024 році.

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