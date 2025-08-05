росія відмовляється від мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності

У рф наголосили, що актуальність таких заходів залежить від дій США та НАТО.

Міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров заявив, що росія має намір скасувати введений раніше мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності (РСМД), мотивуючи це діями США та НАТО у стратегічній сфері.

Про це повідомляють Reuters, Bloomberg.

росія вважає, що дії США та їхніх союзників щодо НАТО становлять дестабілізуючу загрозу. Лавров зазначив, що США проігнорували попередження росії та Китаю і вже розпочали розміщення ракет цього класу у різних регіонах світу.

Вашингтон вийшов із Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) у 2019 році, що стало поворотним моментом для стратегічної стабільності. Після цього росія заявляла про готовність зберігати мораторій на розміщення РСМД, якщо США не розміщуватимуть таких ракет.

Лавров наголосив, що мораторій більше не життєздатний через дії США. москва має намір приймати рішення на основі аналізу поточних загроз та еволюції стратегічної ситуації.

Центр протидії дезінформації РНБО України висловився про заяву рф щодо відмови від мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності, назвавши це формальністю та пропагандистським жестом. У ЦПД наголосили, що подібне озброєння росія розміщувала ще з 2019 року, а тепер використовує це як інформаційну зброю проти Заходу.

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що вихід росії з мораторію фактично нічого не змінює, адже російські ракети й без того перебували у бойовій готовності з 2019 року, після виходу США з Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД).

"Тоді ж "Іскандери" з’явилися в Криму. Тепер це подають як "відповідь" на західну допомогу Україні, але це має виключно пропагандистський сенс", — наголосив Коваленко.

За його словами, подібні заяви з боку Кремля не змінюють балансу сил, але можуть бути використані для інформаційного тиску. "москва й надалі може лякати "Орєшніком" у білорусі — тим самим, який під час другого пуску не полетів", — додав він.