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росія втратила в Україні близько половини своїх танків — Пентагон

11 лютого 2023, 17:33
росія втратила в Україні близько половини своїх танків — Пентагон
У Міністерстві оборони США припускають, що рф в Україні вже втратила близько половини своїх танків.

Про це розказала Селест Волландер, помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, цитує Голос Америки.

Вона також зазначила: ”Що стан сухопутних військ росії значно погіршився і близько 80% ресурсів цих сил кинуті на війну проти України, у боях могли бути втрачені близько половини бойових танків. У дещо кращому стані військово-морські сили, а окремі потреби, як безпілотники, допомагає закривати Іран”.

Селест Волландер заявляє,що кремль головну ставку робить чи не на людський ресурс.

Помічниця міністра оборони США впевнена, що росія точно не досягне своїх стратегічних цілей, проте передбачити, яким буде завершення війни дуже важко.

"Навіть перед лицем стратегічного програшу в Україні Росія залишиться військовою силою, тому ми повинні правильно оцінити плани, операції та можливості впоратися... Ми повинні бути впевнені, що також засвоюємо уроки та залишаємося попереду", - сказала Селест Волландер. 

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