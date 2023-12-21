росія витратила понад $12 млрд на порятунок авіаційного сектору під впливом санкцій та обмежень – Reuters

Західні авіавиробники Airbus та Boeing у березні 2022 року припинили постачання послуг та запасних частин, а також припинили регулярне технічне обслуговування основного авіаперевізника "Аерофлот" та інших російських авіакомпаній.

росія виділила понад $12 млрд у вигляді державних субсидій та кредитів, щоб зберегти свій авіаційний сектор на плаву. Західні санкції через вторгнення москви в Україну закрили постачання ключових запчастин та послуг з технічного обслуговування.

Про це повідомляє Reuters.

Західні авіавиробники Airbus та Boeing у березні 2022 року припинили постачання послуг та запасних частин, а також припинили регулярне технічне обслуговування основного авіаперевізника "Аерофлот" та інших російських авіакомпаній.

Витрати майже вдвічі перевищують 547 млрд рублів виплат, зроблених у 2020-2021 роках, коли пандемія COVID-19 викликала різке скорочення авіаперевезень, і підкреслює масштаб зусиль Кремля щодо контролю над найважливішою галуззю.

"Наш авіапарк дуже перевантажений... літаками іноземного виробництва", - заявив минулого тижня президент путін. До 2030 року ми плануємо виготовити понад 1000 літаків, власних літаків".

За даними швейцарського постачальника авіаційних даних ch-aviation, в даний час російські авіакомпанії експлуатують 991 літак, у тому числі 405 російського виробництва.

Але всього 133 літаки Superjet вироблено державною компанією United Aircraft Corporation. Інші літаки російського виробництва - "Туполєв", "Яковлєв" та "Іллюшин" - рідко використовуються для комерційних рейсів.

Підтримка авіабудування, ключової галузі, зберігатиметься протягом багатьох років, заявили у міністерстві промисловості та торгівлі у відповідь на висновки агентства Reuters.

Важливість надійної авіаіндустрії особливо важлива для росії, як перевезення людей і товарів її величезної території, так підтримки тверджень москви у тому, що санкції надали лише мінімальний вплив.

Оскільки через три місяці виборці підуть на виборчі дільниці, крах авіакомпанії може чинити репутаційний та електоральний тиск на путіна, який знову балотується на пост президента.

Західні авіаційні аналітики кажуть, що інвестиції у кращому разі дозволять зберегти авіапарк, але сумніваються, що його літаки повернуться на західні ринки найближчим часом, навіть якщо війна проти України закінчиться. Це пов'язано з витратами та бюрократією, пов'язаними з відновленням парку, показниками безпеки та запчастинами.

росія вклала кошти в резервні фонди, показали дані, витративши в 2022 110 млрд рублів на компенсацію авіакомпаній збитків від різкого зростання цін на паливо.

Цього року Фонд національного добробуту (ФНБ) відіграв важливішу роль у фінансуванні: 2023 року москва залучила майже 400 млрд рублів на витрати на авіацію.

Масштаб витрат у 2022–2023 роках еквівалентний трохи менше ніж 1% прогнозованого валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2023 рік. росія витратила додатково 2,3 трильйона рублів у 2022-2023 роках на розвиток транспорту поза авіаційним сектором.

Внутрішні авіапасажирські перевезення в країні почали відновлюватися наприкінці 2022 року, оскільки авіакомпанії знайшли способи імпортувати запасні частини за "сірою" схемою імпорту, запровадженою урядом.

російські авіакомпанії зберігають свій парк західних літаків у повітрі, частково за рахунок імпорту запасних частин через треті країни без згоди виробників - переважно Airbus та Boeing.

Число пасажирів відновлюється, але все ще відстає від рівня, що існував до COVID. Тим часом, втрата іноземних запчастин та досвіду технічного обслуговування викликала стурбованість щодо безпеки літаків.

Деякі авіакомпанії розібрали літаки на запчастини, повідомили в минулому році джерела в авіаційній галузі.

москва спішно локалізувала реєстрацію свого парку і за рахунок коштів ФНБ викупила літаки у іноземних орендодавців, щоб уникнути ризику їхньої конфіскації при вильоті за кордон.

Міністр транспорту Віталій Савельєв заявив, що у 2023 році на закупівлю літаків у іноземних лізингодавців може бути направлено 300 млрд рублів.

На сьогоднішній день, згідно з даними, на зберігання літаків від імені авіакомпаній було витрачено 190 млрд. рублів.

В урядовому документі, що встановлює стратегічні плани витрат на авіацію, з яким Reuters ознайомився минулої осені, йдеться, що росії доведеться витратити щонайменше 711 млрд рублів на "досягнення технологічної незалежності від іноземних постачальників".