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ПОЛІТИКА

росія знову наступає тими ж шляхами, що призводить до великих втрат в Курській області – Forbes

19 січня 2025, 13:41
росія знову наступає тими ж шляхами, що призводить до великих втрат в Курській області – Forbes
iakursk.ru
Українські бійці знищили чотири з восьми БМД.

У Курській області рф війська країни-агресорки висуваються на штурм українських позицій одними й тими самими дорогами, використовуючи одні й ті самі підрозділи, і це пояснює їхні приголомшливі втрати. 

Про це для Forbes пише військовий оглядач Девід Акс, аналізуючи чергові російські атаки в Курській області, які не увінчалися успіхом. 

Як зазначає аналітик, днями російські десантники атакували українські позиції, використовуючи вісім бойових машин десанту (БМД) і передбачуваний маршрут руху. 

Результат був очевидний, зазначає Акс. Українські бійці знищили чотири з восьми БМД.

"Я взагалі не розумію, який сенс атакувати там, де вони атакують третій місяць", — процитував аналітик оператора безпілотника підрозділу морської піхоти України, рота якого підбила в цій атаці одну з російських БМД. 

Як зазначає Акс, повторні атаки тими самими дорогами і тими самими підрозділами, майже всі з яких закінчуються поразкою, викликають подив і в самих росіян. Один із російських "воєнкорів" визнав, що, відправляючи техніку та екіпажі в безглузді "банзай-атаки" по дорогах, які патрулюються безпілотниками, російські командири майже нічого не домагаються і втрачають усе. 

Девід Акс також акцентував, що російський контрнаступ у Курській області, що розпочався в листопаді, скоротив, але не знищив виступ, який утримували українські бійці. російський диктатор владімір путін продовжує відкладати крайній термін для повного витіснення ЗСУ з Курщини, і зараз його продовжено до лютого. Але і від цього терміну кремль незабаром, ймовірно, відмовиться, припускає Акс.

"Не дивуйтеся, якщо росіяни не встигнуть", — пише автор публікації. 

Щоб виплеснути свою злість через невдачі у Курській області, російські морські піхотинці знову вдаються до жорстоких воєнних злочинів, вказує аналітик. Йдеться про ймовірну страту щонайменше чотирьох українських бійців — раніше в Мережі з’явилося відео з насадженими на палицях головами. Однак, упевнений Акс, злочини росіян не зможуть деморалізувати українців і матимуть протилежний ефект.

війнавійськовіКурськ

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