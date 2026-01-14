Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія знизила видобуток нафти у 2025 році

14 січня 2026, 16:38
росія знизила видобуток нафти у 2025 році
У 2025 році ціни на нафту знизилися більш ніж на 18% - це найрізкіше річне падіння з 2020 року.

Видобуток нафти в росії 2025 року знизився приблизно на 0,7%. У середньому країна-агресор видобувала до 9,129 млн барелів на добу.

Про це свідчать дані Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), повідомляє Reuters.

Видання стверджує, що незважаючи на удари дронів по енергетичній інфраструктурі росії і різке зниження цін на нафту, видобуток у росії залишався стабільним. Нафта і природний газ забезпечують близько чверті податкових надходжень до федерального бюджету країни.

Зокрема, у 2025 році ціни на нафту знизилися більш ніж на 18% - це найрізкіше річне падіння з 2020 року - на тлі побоювань щодо надлишкової пропозиції на ринку.

У грудні видобуток нафти в росії, за даними ОПЕК, скоротився на 73 тисячі барелів на добу і становив 9,304 млн барелів на добу.

При цьому у своєму щомісячному звіті ОПЕК повідомила, що видобуток нафти в Казахстані минулого місяця зменшився на 237 тисяч барелів на добу - до 1,522 млн барелів на добу.

