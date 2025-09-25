Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія зупинила два ключові нафтові порти через загрозу атак дронів – Bloomberg

25 вересня 2025, 11:48
Разом вони експортують понад 2 мільйони барелів нафти щодня, тож зупинка може мати наслідки для світового ринку.

У росії призупинили роботу двох стратегічно важливих нафтових портів на Чорному морі через загрозу ударів безпілотників. 

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Мова йде про термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та об’єкт "Шесхаріс" - обидва розташовані поблизу Новоросійська. Завантаження танкерів у цих портах було тимчасово зупинено в ніч на 25 вересня після сигналів про можливу атаку дронів.

Речник КТК підтвердив зупинку операцій, а джерела Bloomberg, обізнані з ситуацією, також повідомили про припинення роботи "Шесхарісу".

Ці два об’єкти разом забезпечують експорт понад 2 мільйонів барелів нафти щодня — як російської, так і казахстанської. Це робить їх критично важливими для глобального ланцюга постачання енергоносіїв. Для порівняння: щоденні обсяги морського транспортування сирої нафти у світі становлять близько 40 мільйонів барелів.

Міністерство енергетики Казахстану повідомило, що постачання нафти до системи КТК не припиняється, а зупинка вважається тимчасовою.

Напередодні у Новоросійську дрони уразили офіс КТК, а порт міста Туапсе в Краснодарському краї став об’єктом атаки морських дронів.

Також атаки на НПЗ призвели до дефіциту бензину в росії.

 

