Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Атаки на НПЗ призвели до дефіциту бензину в росії

18 вересня 2025, 16:35
Атаки на НПЗ призвели до дефіциту бензину в росії
pixabay
Дефіцит загострюється через зупинки НПЗ після атак українських дронів і високий попит аграріїв.

Оптові продажі бензину в росії впали до дворічного мінімуму, а ціни продовжують бити рекорди.

Про це повідомляють росЗМІ.

Так, продажі бензину марки А-92 на Петербурзькій біржі 16 вересня знизилися на 21,7%, до 15,6 тисячі тонн, що стало мінімальним показником з 2023 року.

Водночас продажі А-95 скоротилися до попереднього дня на 15,5%, до 12,06 тисячі тонн.

Загалом реалізація бензину на біржі знизилася на 19,1%, до 27,7 тисячі тонн.

Зазначається, що скорочення біржових продажів бензину пов'язане з позаплановими зупинками кількох масштабних НПЗ, однак причина зупинок не вказується.

У росії нафтопереробні заводи оголосили "форс-мажор" і не відвантажують бензин, в результаті чого запаси на місцях швидко вичерпуються.

Через дефіцит пального на біржі, незалежні мережі АЗС програють конкуренцію великим мережам, які у пріоритеті постачальників.

16 вересня в регіонах рф дві незалежні мережі (близько 20 АЗС у кожній) призупинили роздрібні продажі і відпускають бензин тільки за довгостроковими контрактами.

Зупинки НПЗ також збіглися з підвищеним попитом. Зниження обсягів продажів, зокрема, пов'язане з високим попитом з боку російських аграріїв в період активної збиральної кампанії у вересні-жовтні.

"Учасники ринку побоюються, що поставки бензину у вересні можуть бути відкладені через позапланові ремонти на НПЗ, а його значні продажі в останній тиждень серпня "не підкріплені наявністю фактичного ресурсу", – зазначають російські медіа.

 

бензинвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється