росіян в Чехії поменшало після багатьох років зростання

Влітку цього року дозволи на проживання у Чехії мали 42,5 тисяч росіян, а це приблизно на 3,6 тисяч менше, ніж в березні минулого року.

Про це повідомляють České Noviny.

В січні 2022 року в Чехії проживало 45,7 тисяч росіян, з них 23,4 тисячі - постійно. Після російського вторгнення в Україну кількість тимчасових дозволів почала зменшуватись.

Ще в березні минулого року їх було видано для 22 600 росіян, а в червні цього року – приблизно на 4 100 менше.

Різко поменшало російських студентів у чеських університетах, але кількість російських працівників на чеському ринку праці з весни минулого року збільшилася приблизно на 1,3 тисяч осіб, і на кінець першого півріччя цього року їх було 20 167.

Але в той же час зросла кількість громадян рф, яким дозволено постійно перебувати в Чехії: 23,5 тисячі весною 2022 року проти 24 тисяч влітку цього року.

росіяни становлять четверту за чисельністю групу іноземців у Чехії.

З росії до Чехії їдуть не лише економічні мігранти, а й біженці.

Минулого року з проханням про захист у Чехії звернулися 157 осіб, 20 звернень були повторні.

А ще того року органи внутрішніх справ надали притулок 7 особам і додатковий захист - 4. Загалом на кінець минулого року в Чехії проживали 143 шукача притулку з рф. Це була третя за чисельністю група біженців після біженців з Афганістану і М'янми.

На кінець минулого року тимчасовий захист мали 28 росіян.