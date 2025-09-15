Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росіянам планують обмежити поїздки до Шенгенської зони

15 вересня 2025, 15:55
росіянам планують обмежити поїздки до Шенгенської зони
Фото: з вільних джерел
Деякі країни ЄС наполягають на повній забороні на в'їзд російських відвідувачів
У межах наступного, 19 пакету санкцій проти рф, які розробляє Євросоюз, можуть бути введені жорсткі обмеження на російські туристичні візи та зроблені кроки щодо обмеження пересування дипломатів у межах Європейського блоку.
 
Про це пише видання Euractiv.
 
У статті нагадали, що цього року до Європи приїхало понад півмільйона російських туристів – попри триваючу війну в Україні. При цьому один з дипломатів ЄС сказав, що ті, хто приїжджає до блоку, часто є заможнішими верствами середнього класу росії.
 
"Ми не можемо просто миритися з тим, що росіяни подорожують і насолоджуються життям, поки їхній уряд щодня вбиває українців і загрожує нашій безпеці", – сказав цей дипломат ЄС.
 
З посиланням на дипломатів видання пише, що ЄС планує оновити правила видачі Шенгенських віз росіянам, тим більше, що вони були змінені у 2022 році після скасування угоди ЄС про спрощення візового режиму з росією.
 
При цьому деякі країни ЄС наполягають на повній забороні на в'їзд російських відвідувачів. Але це вимагатиме згоди більшості під час голосування в Єврокомісії.
 
При цьому, як акцентовано в статті, більшість країн ЄС, що межують з росією, вже суворо обмежили візові заяви від росіян, за деякими винятками. Польща, країни Балтії, Чехія та Фінляндія здебільшого закрили свої двері для росіян.
 
"Однак країни, які розраховують на наплив російських туристів влітку або в період відпусток, такі як Італія, Іспанія, Греція та Франція, а також дружня до москви Угорщина, були відносно ліберальними у видачі віз, незважаючи на війну в Україні, що триває", - йдеться у статті.
 
До того ж, окрема пропозиція полягає в обмеженні свободи пересування російських дипломатів, які вже мають шенгенські візи та перебувають у межах блоку. 
 
"Попередня пропозиція, яку особливо просувала Чехія, передбачала заборону поїздок по Європі за межі країни, в якій акредитований дипломат, фактично призупиняючи для них дію шенгенських правил", - додали автори.
 
Прага, за підтримки інших прифронтових держав, наполягала на обмеженні поїздок російських дипломатів, посилаючись на ризик саботажу після того, як країна вислала десятки російських таємних агентів з дипломатичним прикриттям в останні роки.
 
"Арешти минулого тижня в Румунії та висилка білоруського "дипломата" з Праги – це ще один доказ того, що ми повинні обмежити цей рух", – сказав автору статті другий дипломат ЄС.
