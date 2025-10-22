росіяни атакували Київ: палають будинки та загинули люди

Частину людей вдалося врятувати.

Уночі 22 жовтня через нову російську атаку сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку в Дніпровському районі Києва. Вогонь охопив 8-й і 9-й поверхи. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих і одній постраждалій.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Також екстрені служби продовжують уточнювати інформацію щодо поранених. Окрім того, у Дарницькому районі столиці сталися дві пожежі: у житловій багатоповерхівці та в одній із нежитлових будівель. А в Деснянському районі російський дрон впав на відкритій місцевості.

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що пожежу у багатоповерховому будинку в Дніпровському районі локалізували. За його інформацією, вдалося врятувати десятеро людей. Також унаслідок падіння уламків у Деснянському районі вогонь охопив 10-й поверховий будинок. Уламки зачепили і багатоповерхівку в Печерському районі.

"У Дарницькому районі, внаслідок влучання уламків у нежитлову будівлю постраждала жінка. Наразі медики надають їй допомогу на місці", — розповів Кличко.