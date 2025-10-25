росіяни вдарили по Києву балістикою: є загиблі та поранені

Правоохоронці показали фото наслідків російських ударів по столиці.

Унаслідок ракетних ударів російських окупаційних військ у ніч на суботу, 25 жовтня, по Києву кількість загиблих зросла до двох. У лікарні помер чоловік, який дістав важкі поранення, зазначив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко на своїй сторінці в Telegram-каналі.

Ще 12 містян постраждали, двоє з них перебувають у лікарні. За інформацією Київської міської прокуратури, в Дарницькому районі вибито вікна в багатоповерхових будинках, спалахнули пожежі в нежитлових забудовах, у Дніпровському районі пошкоджено вікна у 12 будинках та у дитячому садочку, в Деснянському районі окупанти знищили продовольчі склади та магазин, а також пошкодили легкові автомобілі.

У ніч на 25 жовтня (з 19:00 24 жовтня) росіяни атакували Україну, застосувавши дев’ять балістичних ракет "Іскандер-М" та 62 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів.