російські воєнкори: Київ і москва домовилися про призупинення ударів по енергетиці (оновлено)

29 січня 2026, 13:08
російські воєнкори: Київ і москва домовилися про призупинення ударів по енергетиці (оновлено)
Фото: smnews.com.ua
Водночас українські канали попереджають, що домовленість ще не остаточна.

росія та Україна нібито домовилися про тимчасовий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. Обмеження поширюється на об’єкти електропостачання, теплоелектростанції, гідроелектростанції, газосховища, нафтобази та інші критично важливі об’єкти.

Про це пишуть російські військові блогери. 

За їхніми словами, наказ російським військам "не обстрілювати будь-яку інфраструктуру на території України" надійшов вчора і почав діяти з 28 січня 2026 року. Зазначається, що усно обмеження поширюється до початку лютого, хоча в офіційному документі терміни не зазначені.

білоруський z-канал підтвердив "тимчасовий мораторій" за підсумками переговорів у Абу-Дабі. 

Згідно з повідомленнями, частина російських підрозділів уже отримала відповідний наказ, проте "не всі про це знають".

Водночас українці пишуть, що наказу щодо не ударів по енергетиці рф дотримується частково, а остаточної домовленості між сторонами поки немає.

Крім того, джерела в Україні наголошують, що навіть якщо такий наказ буде, він навряд чи триватиме довго.

Також пізніше речник кремля Дмітрій Пєсков відмовився коментувати повідомлення про нібито досягнуте "енергетичне перемир'я" між Україною та росією. Про це він казав у коментарі російським пропагандистам: "Ні, я не можу поки це коментувати".
