російські хакери отримали доступ до акаунтів українських військових у Signal

Зловмисники використовують функцію "пов’язані пристрої" та обманом змушують сканувати шкідливі QR-коди.

російські хакери, які пов'язані із державними структурами, змогли проникнути в облікові записи українських військових у месенджері Signal, щоб отримати доступ до конфіденційних повідомлень.

Про це йдеться у звіті компанії Google, пише Politico.

У деяких випадках російська хакерська група Sandworm (або APT44, яка є частиною ГРУ) працює з російськими військовими на передовій, щоб зв’язати облікові записи Signal на пристроях, захоплених на полі бою, з їхніми власними системами, щоб продовжувати відстежувати канали зв’язку.

Також хакери використовували функцію "пов’язані пристрої", яка дозволяє користувачам входити до облікового запису Signal на кількох ґаджетах.