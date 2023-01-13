російські олігархи скористалися "інвестиційними візами", щоб оселитися у Великій Британії – CNN

З моменту вторгнення росії в Україну наприкінці лютого 2022 року Велика Британія наклала санкції на 1200 осіб і 120 організацій, пов’язаних із рф.

Британський візовий план для залучення інвестицій використовувався десятьма російськими олігархами, які потрапили під санкції, щоб отримати дозвіл на проживання, згідно з оглядом міністерства внутрішніх справ Великої Британії, пише CNN.

Міністерка внутрішніх справ Британії Суелла Брейверман заявила, що невелика меншість, яка скористалася візовим маршрутом, "потенційно піддається високому ризику отримати багатство через корупцію чи іншу незаконну фінансову діяльність та/або бути залученою в серйозну та організовану злочинність".

Браверман сказала, що десять російських олігархів, які використовували візову схему, потрапили під санкції після вторгнення рф в Україну.

Про це йдеться у заяві міністерки, що була оприлюднена напередодні, наприкінці довгоочікуваного перегляду так званої схеми "золотих віз" для заможних осіб.

Глава МВС також зауважила, що "відкритість Великої Британії для глобального бізнесу несе ризики того, що зловмисники скористаються нашими системами для досягнення корупційних і кримінальних цілей. Ми повинні переконатися, що клептократи, такі як росія, не зможуть діяти безкарно за кордоном".

Браверман додала, що з моменту вторгнення росії в Україну наприкінці лютого 2022 року Велика Британія наклала санкції на 1200 осіб і 120 організацій, пов’язаних із російською державою, і заморозила російські активи на суму 22 мільярди доларів.

Візовий шлях для інвесторів рівня 1, який часто називають "золотою візою", був запроваджений у 2008-му, щоб заохотити заможних людей за межами Європейського Союзу інвестувати у Велику Британію. Минулого року його закрили.