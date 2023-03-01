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російські солдати розчаровані ситуацією в армії і просять прийняти їх у ПВК "вагнер" – CNN

01 березня 2023, 20:15
російські солдати розчаровані ситуацією в армії і просять прийняти їх у ПВК
Фото: ukr.media
Також репортери повідомлять, що солдати з Іркутська відмовляються воювати.

Телеканал CNN показав відео, на якому кілька солдатів російської армії заявили про своє розчарування ситуацією у війську і запропонували натомість приєднатися до ПВК “вагнер”.

"Ситуація тут призвела до розформування нашого полку. Ми просимо, щоб нам дозволили вступити до ваших лав. Нас тут залишилося 10 боєздатних," – заявляє солдат на відео в оточенні інших військовослужбовців.

В окремому відео Фредерік Плейтген із CNN повідомляв, що російські солдати з Ірктуська відмовляються воювати.

"У зв'язку з поточним станом справ ми перебуваємо у відчайдушному становищі, оскільки командири не дбають про наші життя", – каже на відео солдат.

Він додає: " Ми просимо, допоможіть, нам більше нікуди звернутися".

Засновник ПВК “вагнер”  Євгеній Пригожин неодноразово та публічно критикував міністерство оборони росії за те, що воно не надає його найманцям боєприпасів.

російські військовіросійсько-українська війнавагнерівці

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