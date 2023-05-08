російські спецслужби організували серію постановочних акцій протесту в Європі – ЗМІ

Постановочні акції мали на меті не тільки дискредитувати Україну перед західними партнерами, але й посварити ЄС з Туреччиною.

Після початку повномасштабної війни в Україні, Швеція і Фінляндія оголосили про бажання приєднатися до НАТО. І якщо у випадку Фінляндії заявка була схвалена всіма країнами-членами альянсу, то Швеція зіткнулася із запереченнями з боку Туреччини. Одна з причин для невдоволення офіційної Анкари - акція в Стокгольмі, на якій було спалено Коран.

російська влада вирішила скористатися напруженістю, що виникла, і організувати в Європі ще кілька протестних заходів, щоб посварити Туреччину та її союзників по НАТО

Про це йдеться у спільному розслідуванні російського центру "Досьє", а також видань DR, Expressen, Le Monde, NRK, Süddeutsche Zeitung, SVT та Westdeutscher Rundfunk.

Аналітики видань посилаються, зокрема, на матеріали, які були підготовлені наприкінці січня — на початку березня 2023 року в адміністрації президента росії за участю співробітників спецслужб, які "надихнулися" результатами акції ультраправого датського політика Расмуса Палудана, який спалив Коран біля турецького посольства в Стокгольмі, та вирішили провести кілька аналогічних "заходів".

Зокрема акції мали бути направлені проти Туреччини — організатори пропонували в Нідерландах витерти ноги об прапор країни і спалити портрет президента Реджепа Тайіпа Ердогана. Також пропонували завдати трафаретних написів із образами Ердогана в Європі: у Парижі, Гаазі, Брюсселі, Франкфурті-на-Майні у найпопулярніших міських місцях.

Одна з таких акцій відбулася 5 квітня в Парижі на площі Сен-П'єр на Монмартрі, про що прозвітували у кремлі. Після аналізу соцмереж журналісти з'ясували, що з грудня 2022 року в Парижі, Гаазі, Мадриді та Брюсселі було проведено ще десять антиукраїнських акцій. Так, у лютому в Парижі було сфотографовано людей із плакатами: "НАТО, вистачить бомбити Донецьк!", "Не передавайте зброю Україні! Зеленський бомбардує Донецьк та Луганськ" та "ЄС та Америка! Припиніть фінансувати війну в Україні!". Пікети з аналогічними написами на плакатах були помічені також у Мадриді, Брюсселі та Гаазі.

Один із профілів, який публікував пости в рамках кампанії, належить людині на ім'я Аймен Х., яка ніби живе в Алжирі, але користується мобільним номером, який починається з +7. Він також має профіль у соціальній мережі "ВКонтакте", де він зазначив, що живе в Санкт-Петербурзі.

Деякі публікації робив також марокканець Мохамед, який навчається у Санкт-Петербурзі. Влітку 2022 року він створив профіль на ютубі, де розміщувалися відеоролики з антиукраїнських акцій у Гаазі, Парижі, Мадриді та Брюсселі.

Однак після того, як журналісти зв'язалися з чоловіками для коментарів, їхні акаунти у фейсбуці та на ютубі були видалені.

У контррозвідці Франції журналістам Le Monde сказали, що її співробітники знали про операцію російських спецслужб, але відмовилися від інших коментарів.

Співробітник іншої європейської розвідки на умовах анонімності розповів журналістам, що російські кампанії з дезінформації часто полягають у тому, щоб "використовувати у гібридній війні реальну напруженість, яка, наприклад, уже існує між Туреччиною" та країнами Євросоюзу.