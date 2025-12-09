Російські спецслужби планують дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні – ISW

кремль має на меті використати протести для тиску на військово-політичне керівництво України.

росія планує спровокувати протести в Україні, щоб підтримати давню позицію кремля про "нелегітимність" українського уряду.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

8 грудня український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що російські спецслужби планують дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, організувавши нібито "мирні протести" у великих містах на півдні та сході України. За його словами, росіяни планують залучити до таких протестів жінок, особливо матерів українських військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Лубінець підкреслив, що кремль має намір використати мітинги для тиску на військово-політичне керівництво України в умовах триваючих мирних переговорів.

"кремль, включаючи російського диктатора путіна, вже давно використовує навмисні неправильні тлумачення українського законодавства та Конституції України, щоб стверджувати, що Зеленський є нелегітимним. Українська розвідка, зокрема, виявила російську інформаційну кампанію "Майдан-3" у 2024 році, яка мала на меті посіяти сумніви щодо легітимності Зеленського", – йдеться у звіті.

Аналітики наголошують: "Повідомлення про спроби росії спровокувати протести в Україні, ймовірно, мають на меті підкріпити неправдиву тезу про те, що чинний український уряд не має підтримки українського народу. ISW продовжує вважати, що кремль може використовувати свої неправдиві твердження про нелегітимність Зеленського, щоб відмовитися від будь-якої майбутньої мирної угоди, яку він підпише з Україною, у час, обраний росією".