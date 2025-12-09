Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Російські спецслужби планують дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні – ISW

09 грудня 2025, 09:35
Російські спецслужби планують дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні – ISW
Фото: AFP
кремль має на меті використати протести для тиску на військово-політичне керівництво України.

росія планує спровокувати протести в Україні, щоб підтримати давню позицію кремля про "нелегітимність" українського уряду.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

8 грудня український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що російські спецслужби планують дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, організувавши нібито "мирні протести" у великих містах на півдні та сході України. За його словами, росіяни планують залучити до таких протестів жінок, особливо матерів українських військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти.
 
Лубінець підкреслив, що кремль має намір використати мітинги для тиску на військово-політичне керівництво України в умовах триваючих мирних переговорів.
 
"кремль, включаючи російського диктатора путіна, вже давно використовує навмисні неправильні тлумачення українського законодавства та Конституції України, щоб стверджувати, що Зеленський є нелегітимним. Українська розвідка, зокрема, виявила російську інформаційну кампанію "Майдан-3" у 2024 році, яка мала на меті посіяти сумніви щодо легітимності Зеленського", – йдеться у звіті.
 
Аналітики наголошують: "Повідомлення про спроби росії спровокувати протести в Україні, ймовірно, мають на меті підкріпити неправдиву тезу про те, що чинний український уряд не має підтримки українського народу. ISW продовжує вважати, що кремль може використовувати свої неправдиві твердження про нелегітимність Зеленського, щоб відмовитися від будь-якої майбутньої мирної угоди, яку він підпише з Україною, у час, обраний росією".
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Політика
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 23:13
ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється