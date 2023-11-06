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ПОЛІТИКА

російські війська вбили одного грузина, ще одного затримали на фронті в Південній Осетії – прем'єр-міністр Грузії

06 листопада 2023, 21:04
російські війська вбили одного грузина, ще одного затримали на фронті в Південній Осетії – прем'єр-міністр Грузії
Фото: з вільного доступу
Це перший смертельний випадок у цьому районі з 2008 року.

російські військові вбили громадянина Грузії поблизу розмежувальної лінії з окупованою Південною Осетією.

Про це заявив премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає Reuters.

За словами Гарібашвілі, поблизу села Кірбалі росіяни застрелили одного грузина, а ще одного затримали.

Це перший смертельний випадок у цьому районі з 2008 року. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала.

"Глибоко обурена розстрілом громадянина Грузії російсько-окупаційними військами під час незаконного затримання. Ця кричуща атака на грузинську державність знову викриває справжню природу «брата-одновірця", — написала вона.

Зурабішвілі закликала міжнародне співтовариство засудити дії росії.

російсько-грузинська війна тривала у серпні 2008 року. Через бойові дії загинули близько 500 людей з обох боків. російські війська вторглися на територію Південної Осетії та обстрілювали грузинські військові обʼєкти та міста. Результатом війни стала російська окупація грузинських територій Абхазії та Південної Осетії, "незалежність" яких згодом визнала рф.

ГрузіяПівденна Осетіярф тероризм

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