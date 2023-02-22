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російській фрегат із гіперзвуковими ракетами прибув до ПАР на військово-морські навчання

22 лютого 2023, 11:47
російській фрегат із гіперзвуковими ракетами прибув до ПАР на військово-морські навчання
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Початок навчань збігається з датою російського вторгнення в Україну.

Флагманський фрегат рф "Адмірал Горшков" із гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон" на борту прибув до південноафриканського порту Річардс-Бей для участі в спільних навчаннях з Китаєм та ПАР.

Про це повідомляє Reuters.

Корабель прибув Річардс-Бей, виконуючи завдання далекого плавання.

Військовий корабель з ракетами "Циркон", які мають дальність 900 км і можуть рухатися зі швидкістю, що у кілька разів перевищує швидкість звуку, вийшов з російського порту 4 січня. Наприкінці січня корабель провів учбові стрільби у західній частині Атлантичного океану.

Китай виведе в океан есмінець, фрегат і корабель підтримки, а Південна Африка візьме участь з одним фрегатом і двома кораблями підтримки.

"Очікується, що у спільних навчаннях візьмуть участь близько 350 військовослужбовців Національних сил оборони Південної Африки разом із їхніми російськими та китайськими колегами", — йдеться в повідомленні.

російські ЗМІ, посилаючись на джерело в оборонній промисловості рф, повідомляли, що фрегат "Адмірал Горшков" "виконає навчальний запуск гіперзвукової ракети "Циркон" під час спільних навчань з ВМС Південної Африки та Китаю".

 

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