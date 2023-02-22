російській фрегат із гіперзвуковими ракетами прибув до ПАР на військово-морські навчання
Флагманський фрегат рф "Адмірал Горшков" із гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон" на борту прибув до південноафриканського порту Річардс-Бей для участі в спільних навчаннях з Китаєм та ПАР.
Про це повідомляє Reuters.
Корабель прибув Річардс-Бей, виконуючи завдання далекого плавання.
Китай виведе в океан есмінець, фрегат і корабель підтримки, а Південна Африка візьме участь з одним фрегатом і двома кораблями підтримки.
"Очікується, що у спільних навчаннях візьмуть участь близько 350 військовослужбовців Національних сил оборони Південної Африки разом із їхніми російськими та китайськими колегами", — йдеться в повідомленні.
російські ЗМІ, посилаючись на джерело в оборонній промисловості рф, повідомляли, що фрегат "Адмірал Горшков" "виконає навчальний запуск гіперзвукової ракети "Циркон" під час спільних навчань з ВМС Південної Африки та Китаю".