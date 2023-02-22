російській фрегат із гіперзвуковими ракетами прибув до ПАР на військово-морські навчання

Початок навчань збігається з датою російського вторгнення в Україну.

Флагманський фрегат рф "Адмірал Горшков" із гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон" на борту прибув до південноафриканського порту Річардс-Бей для участі в спільних навчаннях з Китаєм та ПАР.

Про це повідомляє Reuters.

Корабель прибув Річардс-Бей, виконуючи завдання далекого плавання.

Військовий корабель з ракетами "Циркон", які мають дальність 900 км і можуть рухатися зі швидкістю, що у кілька разів перевищує швидкість звуку, вийшов з російського порту 4 січня. Наприкінці січня корабель провів учбові стрільби у західній частині Атлантичного океану.