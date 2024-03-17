На сьогодні російські визвольні сили і ічкерійські добровольці контролюють селище Горьковський Бєлгородської області росії.

Таку заяву оприлюднив Легіон Свобода рф в Telegram-каналі.

"Селище Горьковський Бєлгородської області – під контролем російських визвольних сил. Відмінна спільна робота РОС з ічкерійський добровольцями", - йдеться в дописі.

Сибірський батальйон повідомив, що зайшов до селища Горьковський.

Бійці зайшли до будівлі місцевої адміністрації. Горьковський – село у Грайворонському районі Бєлгородської області, розташоване поблизу кордону з Україною. За останніми даними, у населеному пункті проживало до 450 осіб.

Три дні тому РДК закликали до евакуації жителів Бєлгородської та Курської областей.